Жителя Ингушетии подозревают в участии в боях за террористов в Сирии

НАЛЬЧИК, 27 ноя – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в том, что он уже более двух лет воюет в Сирии на стороне террористов, сообщает СУ СК по региону.

"По данным следствия, не позднее июня 2015 года 32-летний Адам Муцольгов, находясь на территории Сирии, вступил в состав вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством этой страны, и принимает активное участие в боевых действиях против правительственных сил в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

По информации следователей, мер по добровольному прекращению участия в вооруженном формировании подозреваемый не предпринял.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Ранее прокуратура Ингушетии сообщала, что более 90 жителей республики объявлены в международный розыск за участие в боевых действиях на территории Сирии на стороне запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*. По данным главы региона Юнус-Бека Евкурова, из 67 уехавших воевать на стороне "ИГ"* жителей Ингушетии в живых осталось только около 5%, остальные были уничтожены.

* Террористическая организация, запрещенная в России