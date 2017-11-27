Экс-глава Татфондбанка Мусин вернулся в СИЗО после госпитализации

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Бывший председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин, находящийся под стражей в рамках расследования уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями и госпитализированный в пятницу в одно из медучреждений, вернулся в СИЗО, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Татарстану Инга Мазуренко.

Мусин был заключен под стражу Советским райсудом Казани 3 марта, сразу после допроса в следственном управлении СКР по Татарстану по подозрению в мошенничестве с кредитом Центробанка РФ в особо крупном размере. Срок содержания Мусина под стражей продлевался неоднократно, в последний раз Приволжский районный суд Казани 11 октября продлил его арест до 16 декабря.

В минувшую пятницу Мусин пожаловался на ухудшение состояния, была вызвана "скорая помощь". Врачи приняли решение о его госпитализации в одно из медицинских учреждений Минздрава Татарстана.

"Состояние Мусина улучшилось, в понедельник по показаниям врачей его вернули в СИЗО", — сказала Мазуренко.

Собеседница агентства уточнила, что все это время Мусин находился в медучреждении под охраной.

За время пребывания в СИЗО Мусин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. В начале мая он был экстренно госпитализирован в учреждение Минздрава Татарстана и вернулся в СИЗО после прохождение необходимого медицинского обследования, лечения и стабилизации состояния. В конце июня Мусин обратился с жалобой на ухудшение самочувствия в медицинскую часть следственного изолятора, где ему была оказана необходимая врачебная помощь.