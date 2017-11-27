Предполагаемые члены банды Басаева могут получить до 15 лет колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Государственный обвинитель в ходе прений сторон попросил Северо-Кавказский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения двух предполагаемых членов банды Шамиля Басаева, обвиняемых в захвате заложников в Буденновске в Ставропольском крае 22 года назад, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.

В понедельник суд приступил к прениям по делу в отношении Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева. Они обвиняются по статьям "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников" и "незаконное хранение наркотических средств".

"Гособвинитель в ходе прений просил суд назначить Белялову 15 лет лишения свободы, Маздаеву – 14 лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказала Катькало.

По версии органов предварительного следствия, обвиняемые являлись участниками бандгруппы под руководством Басаева и участвовали в организации террористического акта и захвате заложников в Буденновске Ставропольского края.

В июне 1995 года не менее 160 боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. При нападении банды были убиты 129 человек, пострадали 317. Потерпевшими по делу проходят 1859 человек.