В Пермском крае будут судить женщину за избиение дочери за плохие оценки

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Женщина в Пермском крае предстанет перед судом по обвинению в избиении дочери за неудовлетворительные оценки и невыполнение работы по дому, сообщается на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, с 1 марта по 4 июля обвиняемая систематически избивала свою несовершеннолетнюю дочь за неудовлетворительные оценки в школе и невыполнение работы по дому.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы села Платошино Пермского муниципального района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей "Истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего"… уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", — говорится в сообщении.