Эксперт рассказал, как получить выплаты за сгоревшие в автосервисе машины

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владельцы внедорожников Mercedes Gelandewagen, сгоревших при пожаре в московском автосервисе, могут рассчитывать на страховое возмещение, если их транспортное средство были застрахованы по каско, сообщил РИА Новости директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.

"Обладатели полисов каско могут рассчитывать на страховое возмещение", — заявил Княгиничев.

Эксперт добавил, что, если у кого-то из владельцев сгоревших авто есть действующий полис каско от "Ингосстраха", то, по правилам страхования их компании, у них есть семь дней для того, чтобы известить страховщика о происшествии.

Ранее в понедельник пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила о пяти сгоревших внедорожниках Mercedes Gelandewagen в автосервисе на Кутузовском проезде в Москве. Пожар произошел накануне в 23.00 мск. По данным столичного главка МЧС, на площади 500 квадратных метров горели оба этажа двухэтажного здания автосервиса и ремонтных мастерских. В ходе пожара были эвакуированы 10 человек. В 00.20 мск возгорание было ликвидировано.

Как сообщал РИА Новости источник в экстренных службах, причиной крупного пожара, по предварительным данным, стал поджог. По его словам, на месте ЧП продолжают работать криминалисты и пожарно-техническая лаборатория, которая позволит установить истинные причины возгорания.

В каком году произведены сгоревшие автомобили, пока неясно. Цена на новые G500 в России начинается от 6,7 миллиона рублей.