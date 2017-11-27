Эксперт рассказал, как получить выплаты за сгоревшие в автосервисе машины

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Владельцы внедорожников Mercedes Gelandewagen, сгоревших при пожаре в московском автосервисе, могут рассчитывать на страховое возмещение, если их транспортное средство были застрахованы по каско, сообщил РИА Новости директор дирекции розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Виталий Княгиничев.
Эксперт добавил, что, если у кого-то из владельцев сгоревших авто есть действующий полис каско от "Ингосстраха", то, по правилам страхования их компании, у них есть семь дней для того, чтобы известить страховщика о происшествии.
Ранее в понедельник пресс-служба ГУМВД по Москве сообщила о пяти сгоревших внедорожниках Mercedes Gelandewagen в автосервисе на Кутузовском проезде в Москве. Пожар произошел накануне в 23.00 мск. По данным столичного главка МЧС, на площади 500 квадратных метров горели оба этажа двухэтажного здания автосервиса и ремонтных мастерских. В ходе пожара были эвакуированы 10 человек. В 00.20 мск возгорание было ликвидировано.
В каком году произведены сгоревшие автомобили, пока неясно. Цена на новые G500 в России начинается от 6,7 миллиона рублей.