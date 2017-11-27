В ДТП в Краснодарском крае погиб человек, четверо пострадали

СОЧИ, 27 ноя – РИА Новости. Водитель иномарки превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ, в результате ДТП 68-летняя пассажирка иномарки погибла на месте, еще четверо участников аварии госпитализированы, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и четверо были травмированы, произошло в воскресенье около 18.00 в районе 131-километра автодороги "Краснодар-Верхнебаканская".

"По предварительным данным 47-летний мужчина, управляя автомобилем "БМВ 520", превысил установленную скорость движения, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем "ВАЗ 11183". В результате происшествия оба водителя и двое пассажиров "Лады" с травмами были госпитализированы, 68-летняя пассажирка иномарки погибла на месте", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются, добавляет пресс-служба.