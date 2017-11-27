Во Владимире женщина получила год колонии за убийство новорожденного сына

ВОРОНЕЖ, 27 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к году колонии-поселения жительницу Владимира, которая, родив ребенка дома и не желая его воспитывать, убила младенца и заявила, что он появился на свет мертвым, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 20-летняя жительница Владимира 16 января 2017 года родила ребенка в своей квартире, где она жила с братом. На медицинский учет женщина не становилась и у специалистов не наблюдалась. Из-за того, что подсудимая не хотела детей, она решила убить новорожденного сына.

"Смерть новорожденного наступила в результате острого нарушения внешнего дыхания (асфиксии), согласно однозначным выводам экспертов мальчик родился доношенным, живым и при рождении дышал", — говорится в сообщении.

В отношении женщины СК возбудил дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. "На следствии и в суде женщина, имеющая достаточное материальное положение, настойчиво пыталась оправдать свое поведение, убеждая, что ребенок родился мертвым", — информирует следствие.

Судебное следствие длилось шесть месяцев. Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ региона Ирина Минина, для таких дел это — очень долгий срок. По словам Мининой, он обусловлен показаниями женщины о том, что ребенок родился мертвым.

Собеседница агентства также сообщила, что подсудимая не желала иметь ребенка, в отличие от отца мальчика. После родов женщина позвонила отцу ребенка и рассказала о рождении сына. Отец младенца обзвонил все роддома, но там про такую роженицу никто не знал, и тогда мужчина поехал к ней домой. По данным СК, суд заслушал мнение отца новорожденного, который "выразил готовность простить бывшую подругу и примириться с ней".

"Приговором Ленинского районного суда осужденной назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — констатирует следствие.