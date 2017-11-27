В Тюмени мальчик получил ожог, наступив на улице в лужу с кипятком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Следствие проверяет инцидент с мальчиком в Тюмени, который получил ожог, наступив на улице в лужу с кипятком, сообщает региональное СУ СК РФ.

"По предварительным данным, днем 25 ноября несовершеннолетний, двигаясь по улице Широтной города Тюмени, у дома 146/1 наступил ногой в скопление горячей воды, образовавшейся в результате произошедшего прорыва тепловых сетей на территории, прилегающей к дому", — информирует следственное управление.

По информации ведомства, у мальчика 2008 года рождения термический ожог левой голени. По факту инцидента идет доследственная проверка. Пострадавшему оказана медицинская помощь.