В Татарстане автобус сбил двух подростков

КАЗАНЬ, 27 ноя — РИА Новости. Водитель автобуса ПАЗ в минувшую субботу сбил двух подростков в Набережных Челнах, один из молодых людей скончался на месте происшествия, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД МВД по Татарстану.

"В 16.55 мск 25 ноября на улице Технической в Набережных Челнах водитель автобуса ПАЗ 1958 года рождения совершил наезд на пешеходов 2000 и 2001 годов рождения. Молодой человек 2001 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, второй пешеход получил травмы", — сказал собеседник агентства.

По его информации, в действиях подростков, по предварительным данным, усматривается нарушение правил дорожного движения – они двигались по правой полосе по ходу движения транспорта в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде.

Собеседник агентства также добавил, что автобус, сбивший подростков, находился в собственности водителя, использовался в личных целях (на маршрут поставлен не был). В момент происшествия водитель находился в автобусе один.

Представитель ГИБДД не уточнил, было ли возбуждено уголовное дело.