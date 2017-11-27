СК сообщил подробности перестрелки в Армавире, где погиб офицер Росгвардии

КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. СУСК по Краснодарскому краю сообщил подробности перестрелки в ресторане в Армавире, в результате которой погибли три человека, в том числе офицер Росгвардии.
Старший помощник руководителя СУСК России по региону Наталья Смяцкая подтвердила, что причиной перестрелки стал личный конфликт.
"По версии следствия, в ночь на 26 ноября 2017 года в ходе возникшего личного конфликта 36-летний мужчина произвел выстрел в голову 45-летнего местного жителя, убив его. В ответ на это знакомый погибшего произвел не менее шести выстрелов в стрелявшего и находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по городу Армавир ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся", — говорится в сообщении.
Пострадавшие в результате перестрелки были доставлены в больницу, где от полученных ранений скончались. Ведомство отмечает, что по подозрению в убийстве двух человек в федеральный розыск объявлен 36-летний Мухтар Мальсюгенов.
Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Изъяты записи камер видеонаблюдения, проведены обыски, допрашиваются свидетели и очевидцы, отмечает СУСК. Кроме того, назначены судебно-медицинские, баллистическая, трасологическая, дактилоскопическая и химико-генетические экспертизы.