СК сообщил подробности перестрелки в Армавире, где погиб офицер Росгвардии

КРАСНОДАР, 27 ноя — РИА Новости. СУСК по Краснодарскому краю сообщил подробности перестрелки в ресторане в Армавире, в результате которой погибли три человека, в том числе офицер Росгвардии.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Перейти в фотобанк СК возбудил дело после гибели офицера Росгвардии в Армавире Инцидент произошел в ночь на воскресенье. По данным пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, офицер стал очевидцем конфликта и попытался его предотвратить. В результате он получил ранение и скончался в больнице. Инцидент произошел в неслужебное время. СК возбудил уголовное дело по части 2, статьи 105 ("убийство").

Старший помощник руководителя СУСК России по региону Наталья Смяцкая подтвердила, что причиной перестрелки стал личный конфликт.

"По версии следствия, в ночь на 26 ноября 2017 года в ходе возникшего личного конфликта 36-летний мужчина произвел выстрел в голову 45-летнего местного жителя, убив его. В ответ на это знакомый погибшего произвел не менее шести выстрелов в стрелявшего и находившегося вместе с ним врио начальника ОВО по городу Армавир ГУ Росгвардии по краю, после чего скрылся", — говорится в сообщении.

Пострадавшие в результате перестрелки были доставлены в больницу, где от полученных ранений скончались. Ведомство отмечает, что по подозрению в убийстве двух человек в федеральный розыск объявлен 36-летний Мухтар Мальсюгенов.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Изъяты записи камер видеонаблюдения, проведены обыски, допрашиваются свидетели и очевидцы, отмечает СУСК. Кроме того, назначены судебно-медицинские, баллистическая, трасологическая, дактилоскопическая и химико-генетические экспертизы.