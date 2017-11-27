Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу "Бога Кузи"

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении "Бога Кузи" за создание секты и мошенничество, сообщила в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца Московской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей… "Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан – религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением, с пропагандой деяний", статьей… "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно сообщению, для совершения преступлений, облачившись в одеяние священнослужителя, "он провозгласил себя владыкой Романом – "Богом Кузей".

Отмечается, что пятеро соучастников Попова также обвиняются по статьям "Участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан — религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью, с пропагандой деяний", "Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере".

Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту, деятельность которой связана с причинением вреда здоровью граждан. Он также привлек к руководству сектой ряд лиц, которым сообщил о своих намерениях.

"Соучастники в составе организованной преступной группы под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма похитили денежные средства на сумму свыше семи миллионов рублей", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что обвиняемые заключены под стражу и находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, в производстве находятся уголовные дела в отношении других соучастников преступления. После вручения обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения в Пресненский районный суд Москвы.