В Северске завели дело на воспитателя детсада, насильно кормившую ребенка

НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Следователи по итогам проверки инцидента с насильным кормлением ребенка в одном из детских садов Северска (закрытый город-спутник Томска), возбудили в отношении воспитателя уголовное дело, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по Томской области Елена Лебедева.
"По результатам проверки в отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", — сообщила Лебедева.
Расследование продолжается.
В связи с этим на весь период следствия по уголовному делу воспитатель, которая находится на больничном, отстранена от работы. Кроме того, после больничного к ней будут применены "меры дисциплинарной ответственности". Заведующая детского сада, которая вовремя не сообщила о случившемся, получила выговор, а 22 ноября была уволена с должности.
На проведенном после инцидента в городской администрации расширенном заседании с руководителями детских садов города было принято решение, что во всех группах раннего возраста (один-три года) дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск будут установлены камеры видеонаблюдения. Работы по установке камер видеонаблюдения начнутся уже в начале 2018 года, на эти цели из городского бюджета планируется выделить 3,5 миллиона рублей.