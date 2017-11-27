В Северске завели дело на воспитателя детсада, насильно кормившую ребенка

НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Следователи по итогам проверки инцидента с насильным кормлением ребенка в одном из детских садов Северска (закрытый город-спутник Томска), возбудили в отношении воспитателя уголовное дело, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по Томской области Елена Лебедева.

По данным местных СМИ, воспитатель одного из муниципальных детских садов, расположенного в ЗАТО Северск, применяет насилие к малолетним воспитанникам. В интернете было размещено видео, на котором женщина почти силой заставляла есть девочку, которая не хотела этого и плакала.

"По результатам проверки в отношении воспитателя возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", — сообщила Лебедева.

Расследование продолжается.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Северска РИА Новости сообщили, что по итогам проведенной служебной проверки факт жестокого обращения воспитателя с ребенком и неисполнения ей должностных обязанностей подтвердился.

В связи с этим на весь период следствия по уголовному делу воспитатель, которая находится на больничном, отстранена от работы. Кроме того, после больничного к ней будут применены "меры дисциплинарной ответственности". Заведующая детского сада, которая вовремя не сообщила о случившемся, получила выговор, а 22 ноября была уволена с должности.

На проведенном после инцидента в городской администрации расширенном заседании с руководителями детских садов города было принято решение, что во всех группах раннего возраста (один-три года) дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Северск будут установлены камеры видеонаблюдения. Работы по установке камер видеонаблюдения начнутся уже в начале 2018 года, на эти цели из городского бюджета планируется выделить 3,5 миллиона рублей.