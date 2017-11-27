В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве двух человек в пьяной ссоре

УФА, 27 ноя — РИА Новости. Правоохранители Башкирии задержали местного жителя, который подозревается в убийстве двух человек и ножевом ранении еще двух в ходе пьяной ссоры в Башкирии, сообщает СК РФ по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в минувшую пятницу в селе Старо-Кубово Иглинского района Башкирии. В жилом доме были обнаружены тела 79-летней хозяйки дома и ее 30-летней односельчанки с ножевыми ранениями, а также 45-летней дочери хозяйки и 38-летнего местного жителя с колото-резаными ранениями.

"Правоохранители установили подозреваемого в нападении на людей. Им оказался 31-летний местный житель. Выяснилось, что он находился в доме хозяйки, где употребляли алкогольные напитки. Мужчина в ходе ссоры нанес ножом ранения всем четверым. Две женщины скончались на месте происшествия, а 45-летняя женщина с ножевым ранением брюшной полости и шеи и 38-летний мужчина с ножевым ранением в области груди были доставлены в больницу", — говорится в сообщении следствия.

Отмечается, что подозреваемый задержан, он признал вину и добровольно рассказал, как ранил людей.