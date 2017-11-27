Криминалисты исследуют телефоны школьников, пострадавших в Липецке

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – РИА Новости. Эксперты-криминалисты изъяли и исследуют мобильные телефоны с приложением, из-за которого, предположительно, ухудшилось самочувствие почти 30 школьников в Липецке, сообщает СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 24 ноября в средней школе №35 села Сселки в Липецке. ГУМЧС по региону проинформировало, что во время занятий ученикам пятого класса стало плохо, они почувствовали тошноту и головокружение. Медпомощь потребовалась 28 ученикам. Специалисты в числе прочих прорабатывают версию воздействия на детей ультразвука из мобильного приложения, которое скачали несколько учеников. Прокуратура сообщила, что приложение называется "Раздражающий звук".

"С целью установления истинной причины следователями назначены судебно-медицинские экспертизы и отрабатываются все версии произошедшего… С применением современной криминалистической техники исследуются изъятые в рамках проверки мобильные телефоны, с которых во время занятий были запущены программы со звуком. Его действие на здоровье школьников еще предстоит выяснить", — говорится в сообщении.

Отмечается, что опрошены как пострадавшие школьники, так и их родители, а также медперсонал лечебного учреждения и педагогический коллектив сельской школы. Версия пищевого отравления не подтвердилась. Медики не исключили, что недомогание детей могло возникнуть из-за воздействия внешних факторов, отмечает следственное управление.

"По результатам проведенного комплекса проверочных мероприятий будет установлена объективная истина и принято процессуальное решение", — информирует следствие.

Прокуратура запросила в полиции описание и характеристики мобильного приложения "Раздражающий звук", которое было установлено у двух школьников. Полицейским экспертам предстоит сделать описание и характеристику программы и дать заключение, может ли приложение влиять на человеческий организм.