Суд в Дагестане арестовал двух участников перестрелки

ПЯТИГОРСК, 27 ноя — РИА Новости. Ессентукский городской суд арестовал двух участников перестрелки в Магарамкентском районе Дагестана, в которой погибли два человека, решение вопроса о мере пресечения для главы села Азадоглы отложено, сообщается на сайте суда.

По данным следствия, 23 ноября в 14.30 мск на территории щебеночного завода, расположенного на окраине села Азадоглы Магарамкентского района, между двумя группами мужчин не менее 10 человек произошел конфликт, который перерос в драку с применением огнестрельного оружия. В ходе перестрелки двое скончались, еще двое с ранениями были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело. Рассматривается несколько версий случившегося, в том числе связь с финансовыми обязательствами между конфликтующими сторонами.

"В воскресенье в Ессентукский городской суд поступили материалы следственного органа в отношении трех фигурантов перестрелки, произошедшей в селе Азадоглы республики Дагестан, в результате которой скончалось два человека. Одним из фигурантов преступления является глава села Азадоглы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, судом в отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении главы села Азадоглы рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения отложено на 72 часа, добавили в суде.