Улюкаев заявил, что Сечин часто делал ему подарки

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил на допросе в суде, что Игорь Сечин часто делал ему подарки, которые глава "Роснефти" считал нормой делового этикета.
Он также пояснил термины, которые использовал глава "Роснефти" в разговоре с ним, в ходе которого, по мнению СК РФ, обсуждался размер взятки.
По его утверждению, слово "поручение" он воспринял именно как поручение правительства о выкупе акций "Башнефти", а "сбор объемов" — фондирование сделки, то есть сбор денежных средств для приобретения акций, ведь компании необходимо было за короткий промежуток собрать 10 миллиардов евро.