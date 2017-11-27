Улюкаев заявил, что Сечин часто делал ему подарки

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда перед началом слушаний по его делу. 27 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда перед началом слушаний по его делу. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил на допросе в суде, что Игорь Сечин часто делал ему подарки, которые глава "Роснефти" считал нормой делового этикета.

По словам обвиняемого во взятке экс-министра, Сечин часто дарил "объемные" подарки — фамильные часы, макет буровой вышки и так далее. "В его представлении это было нормой делового этикета", — предположил Улюкаев.

Он также пояснил термины, которые использовал глава "Роснефти" в разговоре с ним, в ходе которого, по мнению СК РФ, обсуждался размер взятки.

По его утверждению, слово "поручение" он воспринял именно как поручение правительства о выкупе акций "Башнефти", а "сбор объемов" — фондирование сделки, то есть сбор денежных средств для приобретения акций, ведь компании необходимо было за короткий промежуток собрать 10 миллиардов евро.