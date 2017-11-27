После ДТП с автобусом на Ставрополье госпитализировали семь человек

ПЯТИГОРСК, 27 ноя — РИА Новости, Маргарита Савельева. Число рабочих, которым потребовалась госпитализация после ДТП с автобусом на Ставрополье, выросло до семи, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю.

Ранее ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что пятнадцать человек пострадали, по предварительным данным, при съезде в кювет вахтового автобуса в городском округе Георгиевский Ставропольском крае. В управлении ГИБДД в свою очередь сообщили, что госпитализация понадобилась четырем рабочим.

"Семь человек госпитализированы на данную минуту, цифра меняется, характер травм пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются", — сказал собеседник агентства.