Улюкаев заявил, что Сечин намекнул на госнаграду за приватизацю "Башнефти"

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил в понедельник на допросе в суде, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обещал за приватизацию "Башнефти" угостить его вином, "которое он никогда в жизни не пробовал", и намекнул на госнаграду.

По словам экс-министра, первый разговор с Сечиным по поводу приватизации "Башнефти" произошел на саммите БРИКС в Гоа и длился не более двух минут.

"Я решил подойти и поприветствовать коллег. Все были в хорошем настроении", — отметил подсудимый. По его словам, Сечин и глава ВТБ Андрей Костин играли на бильярде.

"Он (Сечин) сказал: "Как хорошо мы поработали", — имея в виду приватизацию "Башнефти". Сказал: "Я тебя угощу таким вином, которое ты никогда в жизни не пробовал, ты должен хорошо это отметить"", — заявил Улюкаев.

По его словам, глава "Роснефти" также пошутил про "дырочку на лацкане", намекая на государственную награду.