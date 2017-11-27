В Петербурге обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Артиллерийский 122-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны был извлечен со дна Невы в районе Летнего сада в Санкт-Петербурге и обезврежен военнослужащими Западного военного округа (ЗВО), сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"В Санкт-Петербурге в районе Летнего сада, из акватории Невы военнослужащими ЗВО был извлечен 122-миллиметровый артиллерийский бронебойный снаряд времен Великой Отечественной войны", — сказал Мугинов.

По его информации, снаряд был обнаружен в ходе проверки речного дна водолазами Ленинградской военно-морской базы на глубине двух метров и на расстоянии 1,5 метра от гранитной стенки берега.

"Боеприпас был обезврежен и отправлен для уничтожения на специальном полигоне", — заключил представитель ЗВО.