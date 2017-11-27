Четырех кемеровчан будут судить за вымогательство денег у сироты

КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Четыре жителя города Кемерово предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве более 1,2 миллиона рублей у бывшего воспитанника детского дома, которого они удерживали силой и запугивали ночью на кладбище, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

По данным ведомства, весной 2015 года обвиняемые, заведомо зная, что их знакомый, бывший воспитанник детдома, получал социальное пособие, которое до исполнения совершеннолетия хранилось на его банковском счету, вступили в преступный сговор, чтобы завладеть его деньгами. Как выяснили полицейские, злоумышленники вывезли молодого человека в отдаленную деревню, где собирались обманом удерживать до его 18-летия, то есть до того момента, когда бы он смог самостоятельно распоряжаться своими сбережениями. Однако через неделю ему удалось уехать от них. Вскоре сообщники нашли свою жертву у родственников в Беловском районе.

"Подельники силой посадили его в машину, забрали документы и телефон и ночью вывезли на кладбище в Кемерове. Там один из налетчиков ударил его резиновой палкой, а второй приставил к голове пистолет и потребовал за "побег" 200 тысяч рублей. В противном случае вымогатели грозились убить его. Под угрозой расправы потерпевший в сопровождении злоумышленников отправился в банк, где снял со своего счета все накопления и перевел на указанный ему счет. Сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей, что является особо крупным размером", — сказали в ГУМВД.

Бывший воспитанник детдома рассказал о произошедшем своим родственникам, которые обратились за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали группу злоумышленников. Кемеровчане стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. На время следствия они находились под подпиской о невыезде.

"Воспользовавшись этим, 28-летний организатор преступления попытался подкупить потерпевшего, чтобы прекратить уголовное преследование. Он передал молодому человеку 100 тысяч рублей и обещал передать еще в два раза больше, если тот изменит свои показания и скажет следователю, будто один из задержанных не причастен к совершению вымогательства", — отметили в ведомстве.

Несмотря на все произошедшее, следствие собрало достаточную доказательственную базу, изобличающую противоправную деятельность каждого из обвиняемых. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется "вымогательство" и "подкуп к даче показаний или уклонению от дачи показаний". Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.