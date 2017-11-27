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Происшествия

Четырех кемеровчан будут судить за вымогательство денег у сироты

12:3827.11.2017
(обновлено: 13:07 27.11.2017)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Четыре жителя города Кемерово предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве более 1,2 миллиона рублей у бывшего воспитанника детского дома, которого они удерживали силой и запугивали ночью на кладбище, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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По данным ведомства, весной 2015 года обвиняемые, заведомо зная, что их знакомый, бывший воспитанник детдома, получал социальное пособие, которое до исполнения совершеннолетия хранилось на его банковском счету, вступили в преступный сговор, чтобы завладеть его деньгами. Как выяснили полицейские, злоумышленники вывезли молодого человека в отдаленную деревню, где собирались обманом удерживать до его 18-летия, то есть до того момента, когда бы он смог самостоятельно распоряжаться своими сбережениями. Однако через неделю ему удалось уехать от них. Вскоре сообщники нашли свою жертву у родственников в Беловском районе.

"Подельники силой посадили его в машину, забрали документы и телефон и ночью вывезли на кладбище в Кемерове. Там один из налетчиков ударил его резиновой палкой, а второй приставил к голове пистолет и потребовал за "побег" 200 тысяч рублей. В противном случае вымогатели грозились убить его. Под угрозой расправы потерпевший в сопровождении злоумышленников отправился в банк, где снял со своего счета все накопления и перевел на указанный ему счет. Сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей, что является особо крупным размером", — сказали в ГУМВД.

Молоток судьи. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Бывший воспитанник детдома рассказал о произошедшем своим родственникам, которые обратились за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали группу злоумышленников. Кемеровчане стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. На время следствия они находились под подпиской о невыезде.

"Воспользовавшись этим, 28-летний организатор преступления попытался подкупить потерпевшего, чтобы прекратить уголовное преследование. Он передал молодому человеку 100 тысяч рублей и обещал передать еще в два раза больше, если тот изменит свои показания и скажет следователю, будто один из задержанных не причастен к совершению вымогательства", — отметили в ведомстве.

Несмотря на все произошедшее, следствие собрало достаточную доказательственную базу, изобличающую противоправную деятельность каждого из обвиняемых. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется "вымогательство" и "подкуп к даче показаний или уклонению от дачи показаний". Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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