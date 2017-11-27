Четырех кемеровчан будут судить за вымогательство денег у сироты

КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Четыре жителя города Кемерово предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве более 1,2 миллиона рублей у бывшего воспитанника детского дома, которого они удерживали силой и запугивали ночью на кладбище, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.
"Подельники силой посадили его в машину, забрали документы и телефон и ночью вывезли на кладбище в Кемерове. Там один из налетчиков ударил его резиновой палкой, а второй приставил к голове пистолет и потребовал за "побег" 200 тысяч рублей. В противном случае вымогатели грозились убить его. Под угрозой расправы потерпевший в сопровождении злоумышленников отправился в банк, где снял со своего счета все накопления и перевел на указанный ему счет. Сумма ущерба превысила 1,2 миллиона рублей, что является особо крупным размером", — сказали в ГУМВД.
"Воспользовавшись этим, 28-летний организатор преступления попытался подкупить потерпевшего, чтобы прекратить уголовное преследование. Он передал молодому человеку 100 тысяч рублей и обещал передать еще в два раза больше, если тот изменит свои показания и скажет следователю, будто один из задержанных не причастен к совершению вымогательства", — отметили в ведомстве.
Несмотря на все произошедшее, следствие собрало достаточную доказательственную базу, изобличающую противоправную деятельность каждого из обвиняемых. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется "вымогательство" и "подкуп к даче показаний или уклонению от дачи показаний". Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.