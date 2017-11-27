МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил в суде, что считал и считает нецелесообразным участие "Роснефти" в приватизации "Башнефти", но законодательных ограничений к этому не было.
"Я высказывал мнение, что "Роснефть" не может участвовать в приватизации "Башнефти" в интервью ряду СМИ. Как специалист в области экономики я считал и сейчас считаю, что нецелесообразно участие компаний, косвенно контролируемых государством, в приватизации имущества из федеральной собственности. Это не соответствует духу закона о приватизации", — сказал он на допросе.
Но законодательных ограничений, заявил экс-министр, для этой сделки не было: прямая доля государства в "Роснефти" меньше 1%.