Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой с детьми на "зебре" в Саратове

САРАТОВ, 27 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жительница Саратова, которую в понедельник с двумя детьми сбил на пешеходном переходе легковой автомобиль, госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

"Женщина была госпитализирована в одну из больниц Саратова в состоянии средней степени тяжести, у нее травма головы. Оба ребенка госпитализированы не были", — сказала собеседница агентства.

Ранее в городском отделе ГИБДД сообщили, что, по предварительным данным, в понедельник на пересечении улиц Симбирцева и Шелковичная около 8.00 по местному времени (7.00 мск) 60-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину с двумя сыновьями пяти и трех лет. Женщина была доставлена в больницу, а детей после осмотра врачей отпустили домой.