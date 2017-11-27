В Чечне восстановили нарушенное электроснабжение

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Энергетики оперативно восстановили нарушенное электроснабжение почти 153 тысяч человек в Чечне, говорится в материалах Минэнерго РФ.

В понедельник, 27 ноября, в 06.38 мск защитные системы отключили воздушную линию электропередачи 110 кВ "Грозный-330 – Гудермес тяговая" компании "МРСК Северного Кавказа". В итоге оказались обесточены четыре подстанции. Без электроснабжения остались бытовые потребители — около 152,7 тысячи человек.

"В 08.11 всем потребителям подано напряжение", — сообщило Минэнерго.