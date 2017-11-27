Суд отказался вернуть дело Улюкаева в прокуратуру

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде во время слушаний по его делу. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник отказался вернуть в прокуратуру дело экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На возвращении дела прокурору, а затем и следователю для дополнительных следственных действий и заполнения пробелов в обвинительном заключении настаивала сторона защиты.

Замеченные адвокатами нарушения касались нечеткости в описании якобы совершенного преступления, а также неявки в суд ключевого свидетеля обвинения — главы "Роснефти" Игоря Сечина, который мог бы прояснить эти неточности.

Обвинение выступало против.