СК проверит информацию о высадке школьника-инвалида из маршрутки на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноя – РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту появления информации о том, что в Екатеринбурге из маршрутки высадили оплатившего проезд школьника-инвалида, сообщает в понедельник СУ СК РФ по Свердловской области.

Как сообщалось ранее, по данному факту свою проверку начала прокуратура. По ее сведениям, 23 ноября 15-летний школьник, являющийся инвалидом первой группы из-за диабета, на остановке "Таганский ряд" сел в автобус маршрута "09", оплатив проезд.

Чуть позже, по информации ведомства, кондуктор снова подошел к мальчику и вновь потребовал оплаты, а затем высадил ребенка, не смотря на то, что тот предъявил билет. Местные СМИ сообщили о дальнейшем увольнении кондуктора.

"Следствие СКР намерено опросить участников инцидента, а также истребовать и изучить необходимую документацию, регламентирующую порядок перевозки граждан в общественном транспорте и обучения кондукторов, при необходимости, провести иные мероприятия", — уточняет СУ СК РФ.