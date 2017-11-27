Россельхознадзор обнаружил новую вспышку АЧС в Ростовской области

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Россельхознадзор выявил новую вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в Ростовской области, сообщает ведомство.

Так, положительный результат на АЧС получен при исследовании двух проб патологического материала от павших свиней в поселке Комсомольский Морозовского района Ростовской области.

"На территории Морозовского района проводятся мероприятия, предусмотренные "Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.