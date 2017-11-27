Пожар на заводе в Ставропольском крае локализован, сообщил источник

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Крупный пожар на кирпичном заводе в Зеленокумске Ставропольского края локализован на площади свыше 700 квадратных метров, технологический процесс предприятия приостановлен, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее краевое ГУ МЧС сообщило о возгорании на площади 600 квадратных метров на территории кирпичного завода ООО "Цыгель" по адресу: улица Первомайская, 130, где загорелись транспортерная лента и кровля в цехе по измельчению извести.

"Пожар локализован на общей площади 710 квадратных метров, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства, добавив, что технологический процесс на предприятии приостановлен.