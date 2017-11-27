Защита Улюкаева потребовала вернуть дело в прокуратуру из-за неявки Сечина

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда перед началом слушаний по его делу. 27 ноября 2017

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев у здания Замоскворецкого суда перед началом слушаний по его делу. 27 ноября 2017

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Дело Алексея Улюкаева должно быть возвращено в прокуратуру, поскольку обвиняемому так и дали возможность лично оспорить слова главного свидетеля обвинения Игоря Сечина, заявляет защита.

"Свидетель Сечин, несмотря на повторные вызовы, в суд не явился, оснований для оглашения его показаний нет. Дело может быть рассмотрено по существу, только если подсудимый может оспорить слова свидетеля, например на очной ставке. Улюкаеву такой возможности предоставлено не было", — пояснила в суде адвокат Дариджан Кквеидзе.

Игорь Сечин сегодня в четвертый раз не пришел в суд. Его адвокат мотивировал его отсутствие плотным графиком командировок.