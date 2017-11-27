На Ямале автобус столкнулся с иномаркой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя — РИА Новости. Автобус сгорел в Ноябрьске (ЯНАО) после столкновения с легковым автомобилем, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Инцидент, по данным ведомства, произошел в понедельник около 5.30 по местному времени (3.30 мск) на перекрестке улиц Мира и Ленина.

"Поступило сообщение о ДТП между автомобилем Ford и автобусом ПАЗ, автобус не рейсовый… В результате ДТП произошло возгорание автобуса. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в кратчайшие сроки… Автобус от огня поврежден по всей площади", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что из-за аварии пострадал водитель иномарки.

По информации местных СМИ, автобус перевозил сотрудников одного из предприятий. Помимо водителя, в нем находились еще два человека, они не пострадали.

В свою очередь в окружном управлении МВД заявили, что ДТП произошло в связи с нарушением правил движения водителем легкового автомобиля, который проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора. От столкновения с иномаркой автобус развернуло, он загорелся. Кроме того, по информации полиции, пострадавший в аварии мужчина с различными ушибами находится на стационарном лечении в городской больнице. В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.