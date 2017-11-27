Защита Улюкаева попросила вернуть дело в прокуратуру

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Защита экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, попросила суд вернуть его дело в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"У нас ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору из-за допущенных при составлении обвинительного заключения нарушений", — сказала адвокат Дариджан Квеидзе.
По ее мнению, неправильно указано место и время совершения преступления — фигурирует то Москва, то Гоа, также называются разные месяцы — ноябрь и октябрь.