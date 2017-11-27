Бывшего ректора омского педуниверситета будут судить за хищение

НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Бывший ректор Омского государственного федерального университета Олег Волох предстанет перед судом по обвинению в крупных хищениях, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Омский государственный педагогический университет" Олега Волоха, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "хищение, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015-2016 годах, являясь ректором ОмГПУ, Волох из личной заинтересованности подписал ряд документов по приему и оплате работ и услуг, якобы выполненных в рамках заключенных 15 контрактов с коммерческими организациями, руководители которых были его знакомыми.

В СК отметили, что согласно документам, университету были оказаны услуги по созданию студии молодежного телевидения, проведению конкурса красоты "Мисс университет", мероприятий по введению первокурсников в студенческую жизнь и других.

"Работы выполнены не были, а услуги не оказаны. Тем не менее денежные средства в общей сумме около 5 миллионов рублей были перечислены коммерческим структурам, руководители которых впоследствии передали их обвиняемому. Таким образом, по мнению органов следствия, действиями ректора федеральному бюджету был причинен ущерб в крупном размере", — говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по Омской области. После предъявления обвинения Волох заявил, что не признает вину. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Омска.