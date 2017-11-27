В Твери нашли тело подростка, пропавшего месяц назад

ВОРОНЕЖ, 27 ноя — РИА Новости. Тело ушедшего месяц назад из дома и пропавшего без вести подростка найдено в подвале одного из домов Твери, сообщает в понедельник региональное управление Следственного комитета РФ.

Шестнадцатилетний подросток ушел из дома 26 октября и не вернулся. По факту безвестного исчезновения следствие возбудило дело об убийстве, отметили в СК.

"В подвальном помещении дома, расположенного по Проспекту Победы города Твери, 26 ноября 2017 года обнаружено тело подростка. Осмотром места происшествия, в том числе камер видеонаблюдения, установлено, что 26 октября несовершеннолетний пришел в указанное помещение один", — говорится в сообщении.

По данным следствия, во время осмотра видимых телесных повреждений у подростка не было обнаружено. Документы, мобильный телефон, личные вещи несовершеннолетнего оказались нетронуты.

Тело подростка направлено на судебно-медицинское исследование для установления причины смерти. Обстоятельства случившегося выясняются, добавили в ведомстве.