Жительница Урала получила четыре года колонии за "снятие порчи"

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Суд приговорил к четырем годам колонии общего режима жительницу Челябинской области, обвиняемую в присвоении денежных средств и ювелирных украшений на сумму около семи миллионов рублей за якобы "снятие порчи", сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным ведомства, в декабре 2016 года осужденная встретила в поселке Чурилово Челябинской области местную жительницу, которой сообщила, что на неё якобы наложена порча, и предложила ее "снять" с помощью обрядов. В итоге потерпевшая передала гадалке два сотовых телефона стоимостью около 45 тысяч рублей, килограмм ювелирных украшений на сумму 1,9 миллиона рублей, а также 5,1 миллиона рублей (принадлежали ее родственнику) за "снятие порчи".

Осужденная на эти средства приобрела земельный участок и часть жилого дома в поселке Сысертского района Свердловской области за 2,8 миллиона рублей, сделала там ремонт и закупила мебель, уточняет прокуратура.

"Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 35-летней местной жительницы. Приговором суда виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Осужденная признана виновной в "Мошенничестве в особо крупном размере" и "Легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере", уточняется в сообщении.

В ходе следствия указанный дом, оцененный в четыре миллиона рублей, был переоформлен осужденной на родственника потерпевшей, которому принадлежали 5,1 миллиона рублей, добавляет прокуратура.