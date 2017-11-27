В Ставропольском крае загорелся кирпичный завод

ПЯТИГОРСК, 27 ноя — РИА Новости. Пожар вспыхнул на кирпичном заводе в Ставропольском крае, горит кровля и транспортерная лента на площади 600 квадратных метров, сообщает краевое ГУ МЧС.

"В понедельник в 9.15 мск поступило сообщение о пожаре на территории ООО "Цыгель" — кирпичный завод, расположенном в городе Зеленокумск, ул. Первомайская, 130. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что горит транспортерная лента и кровля в цехе по измельчению извести", — говорится в сообщении.

Предварительная площадь пожара составляет 600 квадратных метров, уточнили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, информация уточняется, отметили в ведомстве.