Волгоградец опубликовал объявление, где предложил обменять награды на вейп

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция Волгоградской области проведет проверку по факту объявления в интернете, которое разместил местный житель, с предложением обменять награды на электронную сигарету, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов.
Как сообщали местные СМИ, предложение об обмене он сопроводил реальными фотографиями боевых наград времен Великой Отечественной войны. Его пост в интернете подвергся критике. Через некоторое время мужчина "отозвал" свое предложение.
"По данному факту будет проведена проверка, в ходе которой планируется установить, откуда у молодого человека явно не принадлежащие ему награды", — сказал Корнаухов.