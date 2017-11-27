Волгоградец опубликовал объявление, где предложил обменять награды на вейп

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция Волгоградской области проведет проверку по факту объявления в интернете, которое разместил местный житель, с предложением обменять награды на электронную сигарету, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Волгоградской области Антон Корнаухов.

По его словам, в одной из социальных групп мужчина разместил объявление, в котором предлагал обменять комплект наград с документами на электронную сигарету.

Как сообщали местные СМИ, предложение об обмене он сопроводил реальными фотографиями боевых наград времен Великой Отечественной войны. Его пост в интернете подвергся критике. Через некоторое время мужчина "отозвал" свое предложение.

"По данному факту будет проведена проверка, в ходе которой планируется установить, откуда у молодого человека явно не принадлежащие ему награды", — сказал Корнаухов.