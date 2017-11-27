На Колыме самолет не смог взлететь, врезавшись в сугроб

МАГАДАН, 27 ноя — РИА Новости, Людмила Щербакова. Самолет компании "ИрАвиа" Ан-24, вылетавший из Эвенска в Магадан, в понедельник не смог взлететь, выехав на боковую полосу, сообщил РИА Новости замдиректора Северо-Восточного филиала авиакомпании Дмитрий Яковлев.

"При взлете самолета из аэропорта Эвенска воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы на боковую полосу безопасности. При инциденте никто из пассажиров травмы не получил, воздушное судно также без повреждений. Создана комиссия, проводится расследование", — рассказал Яковлев.

Как сообщил РИА Новости один из пассажиров, на боковой полосе самолёт "буквально вписался в сугроб". "Был сильный ветер, метель, так что видимость была слабая. Возможно, именно это и стало причиной произошедшего. В Эвенск пришел циклон", — отметил собеседник агентства.

По данным Центра "Фобос", сейчас в Эвенске около 14 градусов холода, идет снег. Ночью холодает до минус 17.