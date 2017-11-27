Из горевшего в Челябинске дома эвакуировали около 60 человек

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Около 60 человек удалось спасти из горевшего в Челябинске 9-этажного жилого дома при помощи автолестниц, всего из здания эвакуировали 108 человек, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Всего эвакуировали 108 человек, в том числе 24 ребенка. Пожарным удалось спасти 59 человек, которых снимали с верхних этажей здания с применением автолестниц", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах региона, два человека погибли при пожаре, отравившись продуктами горения.

В настоящий момент пожар потушен, очаг возгорания был на втором этаже. По предварительным данным местной службы спасения, два человека погибли, два попали в больницу, еще трем оказали помощь на месте.

Эвакуированных людей разместили в близлежащей школе.