После ДТП с автобусом на Ставрополье госпитализировали четверых рабочих

ПЯТИГОРСК, 27 ноя — РИА Новости. Госпитализация понадобилась четверым рабочим, пострадавшим в результате съезда автобуса в кювет на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по краю.

Ранее ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщило, что пятнадцать человек пострадали, по предварительным данным, при съезде в кювет вахтового автобуса в городском округе Георгиевский Ставропольском крае.

"Водитель автобуса марки "ПАЗ" выбрал небезопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и совершил съезд с дороги. Опрокидывания во время ДТП не было. В результате происшествия госпитализированы в настоящее время 4 человека", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего, по предварительным данным, в автобусе находились 20 рабочих с предприятия, которые направлялись к месту работы. "Участников происшествия осматривают врачи на предмет наличия травм. Точное количество пострадавших уточняется", — отметили в управлении.

"Основной причиной автоаварии стала небезопасная скорость движения. Управление ГИББДД по Ставропольскому краю напоминает водителям, что на Ставрополье сложилась неблагоприятная погодная ситуация: минусовая температура и осадки в виде снега влияют на возникновение скользкости проезжей части и ограничение видимости", — сообщили в ведомстве.