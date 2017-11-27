Эвакуированных из челябинского общежития людей разместили в школе

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Эвакуированных после возгорания в челябинском общежитии людей разместили в близлежащей школе, всего было эвакуировано около 90 человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщала городская служба спасения, по предварительным данным, при пожаре погибли два человека, еще двое были госпитализированы, еще троим была оказана медпомощь на месте. Пожар произошел в здании девятиэтажного общежития, его высота – 27 метров, очаг возгорания находился на 2 этаже.
"В 09.20 (07.20 мск) открытое горение ликвидировано, проведена эвакуация 90 человек, определено место временного размещения эвакуированных – школа №8 (улица 3 Интернационала, 61)", — говорится в сообщении.
Причина пожара, количество пострадавших уточняется, сообщает ГУМЧС.
На тушение пожара было привлечено 72 человека, 23 единицы техники, в том числе от МЧС – 50 человека и 16 единиц техники, добавляется в сообщении.
В пресс-центре ГУМЧС РФ по региону РИА Новости рассказали, что погибшие в результате пожара — мужчина и женщина, они проживали в той комнате, где находился очаг возгорания.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.