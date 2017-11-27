Эвакуированных из челябинского общежития людей разместили в школе

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя – РИА Новости. Эвакуированных после возгорания в челябинском общежитии людей разместили в близлежащей школе, всего было эвакуировано около 90 человек, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным ГУМЧС России по региону, в понедельник в 08.44 (06.44 мск) произошло загорание в Челябинске на улице 3 Интернационала, 59.

Как сообщала городская служба спасения, по предварительным данным, при пожаре погибли два человека, еще двое были госпитализированы, еще троим была оказана медпомощь на месте. Пожар произошел в здании девятиэтажного общежития, его высота – 27 метров, очаг возгорания находился на 2 этаже.

"В 09.20 (07.20 мск) открытое горение ликвидировано, проведена эвакуация 90 человек, определено место временного размещения эвакуированных – школа №8 (улица 3 Интернационала, 61)", — говорится в сообщении.

Причина пожара, количество пострадавших уточняется, сообщает ГУМЧС.

На тушение пожара было привлечено 72 человека, 23 единицы техники, в том числе от МЧС – 50 человека и 16 единиц техники, добавляется в сообщении.

В пресс-центре ГУМЧС РФ по региону РИА Новости рассказали, что погибшие в результате пожара — мужчина и женщина, они проживали в той комнате, где находился очаг возгорания.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.