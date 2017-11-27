Котельная в Якутии остановила работу из-за отсутствия топлива

ХАБАРОВСК, 27 ноя — РИА Новости. Котельная "Аэропорт" ФКП "Аэропорты Севера" в городе Ленске в Якутии, которая снабжает теплом 30 объектов, остановила работу из-за отсутствия нефтяного топлива, принимаются меры для восстановления ее работы, сообщается на сайте правительства республики Саха (Якутия) в понедельник.

Температура воздуха в Якутии составляет около 30 градусов мороза.

"В Ленске ведутся работы по восстановлению теплоснабжения потребителей котельной "Аэропорт" ФКП "Аэропорты Севера". По информации единой дежурно-диспетчерской службы, в 8.30 (2.30 мск) понедельника произошла остановка котельной из-за отсутствия нефтяного топлива. Котельная обеспечивает теплоснабжением 30 объектов, из них 10 жилых домов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 11.00 (5.00 мск), температура подачи воды потребителям составляет 44 градуса (по нормам СанПиН около 100 градусов- прим. ред.), на выходе – 40 градусов.

"В данный момент для запуска котельной планируется использовать топливную смесь с авиационным керосином. В ближайшее время необходимое топливо будет доставлено из АО "Иреляхнефть". Также руководство Ленского филиала ФКП "Аэропорты Севера" отметило, что достигнута договоренность с ООО "Ленским ПТЭС" о доставке 31,5 тонны нефтяного топлива",- сообщается на сайте.

Ситуация находится на контроле министерства ЖКХ и энергетики Якутии.