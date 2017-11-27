В Якутске проверят обстоятельства смерти мужчины после посещения медцентра

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку обстоятельств смерти мужчины в скорой помощи после проведения компьютерной томографии в медицинском центре в Якутске, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Якутии Надежда Дворецкая.
"В настоящее время в рамках процессуальной проверки проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", — сказала Дворецкая.