Жительница Кемерово нашла "дамский" пистолет Браунинг 1906 года выпуска

КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Жительница города Кемерово добровольно сдала в полицию пистолет марки "Браунинг" 1906 года выпуска, который более века назад женщины использовали для самообороны, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД.

Как уточнили в ведомстве, 53-летняя кемеровчанка с необычной находкой обратилась к участковому уполномоченному полиции и сдала его вместе с боеприпасами в рамках проводимой в регионе операции "Оружие". В настоящее время пистолет и патроны направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУМВД.

"По словам женщины, недавно она продала родительский дом и, разбирая вещи родственников, нашла револьвер и четыре патрона к нему. Предварительно установлено, что она нашла пистолет марки "Браунинг" 1906 года выпуска. Ранее такое оружие, обладающее небольшими размерами и маленькой убойной силой, часто держали при себе женщины с целью самообороны, отчего оно стало называться "дамским", — сказали в полиции.

По данному факту проводится проверка, по окончании которой будет решено, получит ли кемеровчанка денежное вознаграждение. Правоохранители напоминают, что добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции "Оружие".

"Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно", — отметили в ГУМВД.