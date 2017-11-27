Загоревшийся в Челябинске дом был общежитием

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноя — РИА Новости. Горевший в Челябинске дом был общежитием, спасатели эвакуировали из здания около 100 человек, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь городской службы спасения Римма Садыкова.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Челябинске погибли два человека, еще двое пострадали.

"Сегодня утром произошло возгорание на втором этаже девятиэтажного общежития на улице 3 Интернационала в Челябинске. По предварительным данным, в результате пожара погибли два человека, еще двое были госпитализированы, троим была оказана первая медпомощь на месте происшествия", — рассказала Садыкова.

Из общежития были эвакуированы около 100 человек, уточнила собеседница агентства.

В настоящее время возгорание локализовано, причины пожара устанавливаются.