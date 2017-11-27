Убийство чемпиона мира по пауэрлифтингу в Хабаровске (28)

ХАБАРОВСК, 27 ноя — РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края в понедельник направила в суд дело в отношении бывшего полицейского, который наблюдал за дракой между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчевым и Анаром Аллахверановым в Хабаровске и не предотвратил ее, позже спортсмен скончался от травм, сообщает прокуратура.

Во время драки в центре Хабаровска 20 августа 2017 года Драчев потерял сознание, позже он скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Обвиняемый Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия, сейчас он находится в СИЗО.

По версии следствия, младший сержант полиции находился в компании Аллахверанова, он не принял мер к пресечению преступления и не пытался задержать своего знакомого, помощи потерпевшему не оказал. Позже полицейского уволили.

"Заместитель прокурора края Максим Собчук утвердил обвинительное заключение по делу в отношении бывшего полицейского отдельного батальона ППС УМВД России по Хабаровску. Он обвиняется в использовании своих должностных полномочий вопреки интересам службы, повлекшем наступление тяжких последствий. Дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу",- говорится в сообщении.

Отмечается, что наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Уточняется, что это уголовное дело было возбуждено по требованию прокуратуры края.