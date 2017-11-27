В Чечне почти 153 тысячи человек остались без электроснабжения

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Около 152,7 тысячи потребителей в Чеченской республике остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"27 ноября в 06.38 действием защит отключилась ВЛ 110 кВ "Грозный-330 – Гудермес тяговая" (ДЗО ПАО "Россети" – ПАО "МРСК Северного Кавказа"). Обесточены ПС 110 кВ – 4. Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 152,7 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 44 МВт.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы.