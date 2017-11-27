В Югре произошло тройное ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя — РИА Новости. Пять человек, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате столкновения трех иномарок в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД.
"В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Accent…, а также водитель и пассажиры автомобиля Toyota Camry (женщина 1963 года рождения и несовершеннолетний 2015 года рождения) получили телесные повреждения", — говорится в сообщении ГИБДД.
Уточняется также, что все пятеро после аварии были доставлены в травматологическое отделение местной больницы.