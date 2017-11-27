В Югре произошло тройное ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноя — РИА Новости. Пять человек, в том числе малолетний ребенок, пострадали в результате столкновения трех иномарок в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД.

Авария, как отмечают в автоинспекции, произошла вечером в субботу в городе Нягань. Молодой водитель за рулем Hyundai Accent не учел состояние своей машины, скорость, а также метеорологические условия, в результате чего иномарку занесло, она вылетела на встречную полосу, где столкнулась с двумя автомобилями — KIA Sportage и Toyota Camry.

"В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai Accent…, а также водитель и пассажиры автомобиля Toyota Camry (женщина 1963 года рождения и несовершеннолетний 2015 года рождения) получили телесные повреждения", — говорится в сообщении ГИБДД.

Уточняется также, что все пятеро после аварии были доставлены в травматологическое отделение местной больницы.