Шахту "Абашевская" в Кузбассе оштрафовали за загрязнение реки

КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области назначил ООО "Шахта "Абашевская" административный штраф в 80 тысяч рублей за нарушение правил водопользования в Новокузнецке, сообщили РИА Новости в понедельник в региональной прокуратуре.

Нарушения выявила прокуратура Орджоникидзевского района города при проверке исполнения водного законодательства при использовании поверхностных водных объектов. Как выяснили правоохранители, предприятие не соблюдало требования Водного кодекса РФ и федерального закона "Об охране окружающей среды".

"Шахта "Абашевская" в течение четвертого квартала 2016 года, а также в 2017 году сбрасывала в реку Каменушку без специального разрешения на сброс загрязняющие вещества: нитриты, взвешенные вещества и нефтепродукты, не предусмотренные перечнем загрязняющих веществ, разрешенных к сбросу", — сообщил собеседник агентства.

Надзорное ведомство возбудило административное дело по статье "нарушение правил водопользования". Рассмотрев материалы дела, областной департамент природных ресурсов и экологии назначил предприятию наказание в виде административного штрафа в размере 80 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.