В Красноярске осудили экс-начальника отдела воинской части

КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Бывшего полковника запаса лишили звания и отправили в колонию за продажу частей магистральных трубопроводов гражданским, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
"Красноярским гарнизонным военным судом в отношении Охримовича Е.В. вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, согласно решению суда, он лишен воинского звания "полковник", — говорится в сообщении.
Охримович осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Приговор в законную силу пока не вступил.