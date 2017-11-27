НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Женщина и три ее маленьких дочери погибли на пожаре, который устроил глава семьи в частном двухквартирном доме в селе Маркелово Шегарского района Томской области, сообщает в понедельник Следственное управление СК РФ по региону.

По данным ГУМЧС по Томской области, сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном брусовом доме по улице Советская поступило в воскресенье 26 ноября в 21.24 местного времени (17.24 мск). К моменту прибытия первого подразделения пожарных горела веранда, крыша дома, а также одна из квартир.

"По предварительным данным, 26 ноября 2017 года в вечернее время подозреваемый, находясь дома по месту проживания в поселке Маркелово Шегарского района, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе ссоры с женой, облил ее воспламеняющейся жидкостью. В доме произошло возгорание. В результате пожара погибли 28-летняя жена подозреваемого и три дочери возрастом один год, пять и шесть лет", — говорится в сообщении.

В СУ уточнили, что сам 37-летний мужчина, в отношении которого следователи уже возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом", и находившаяся в гостях женщина госпитализированы с ожогами в Шегарскую районную больницу. Их состояние оценивается врачами как тяжелое.

"На место происшествия выехали сотрудники аппарата управления под руководством заместителя руководителя СУСК РФ по Томской области. Создана следственно-оперативная группа, которая в настоящее время работает на месте. Проводится осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и потерпевшая, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы", — сообщили в управлении. Поджигателю грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ГУМЧС добавили, что мужчина и женщина были спасены пожарными. Общая площадь пожара составила 79 квадратных метров. Сгорела веранда, деревянная обрешетка крыши дома, сгорело и обрушилось потолочное перекрытие, снаружи обгорела стена дома, а также выгорело внутри квартиры. Пожар был ликвидирован в 22.16 (18.17 мск). Его тушили 12 пожарных и два добровольца.