НОВОСИБИРСК, 27 ноя – РИА Новости. Два пассажирских поезда утром в понедельник задержали на станции Новосибирск-Главный из-за сообщений о якобы обнаруженных подозрительных предметах; информация не подтвердилась, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

"На станции Новосибирск-Главный 27 ноября 2017 года пассажирские поезда №75 Нерюнгри-Москва и №117 Новокузнецк-Москва были задержаны в связи с информацией об обнаружении подозрительных предметов. После проведения обследования правоохранительными органами подозрительные предметы обнаружены не были, поезда продолжили движение", — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СФО РИА Новости уточнили, что поступил анонимный звонок о том, что в одном из поездов якобы может находиться взрывное устройство, в связи с чем было принято решение об эвакуации пассажиров. "По итогам проведенной проверки подозрительных предметов обнаружено не было. Сотрудники полиции продолжают работу на месте", — сообщил собеседник агентства.

В ЗСЖД уточнили, что задержка движения поездов составила от 15 до 25 минут, и сейчас поездные бригады принимают все меры для ввода поездов в график.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.